Olimpia | la crisi è di nervi | Perché una partita così?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il day-after dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia è molto cupo. Quella che sembra una stagione maledetta ha avuto l’ennesimo intoppo, con un ko inaspettato non tanto per il valore degli avversari, quanto per la qualità delle partite che aveva preceduto la finale. Milano sembrava aver trovato la strada giusta, spazzando via Trento e Venezia con due match di grande solidità già decisi nel primo tempo, facendo capire di non voler fare prigionieri nella competizione. E quando il successo sembrava più semplice (senza più la Virtus Bologna, la capolista Brescia e la solida Venezia) ha distrutto tutto quel che aveva costruito a livello di crescita negli ultimi mesi. Le sei vittorie consecutive in campionato (9 nelle ultime 10) non se le ricorda più nessuno, il doppio +23 con Trento e Venezia alla Final Eight neanche. Sono le finali quelle che relegano le squadre negli albi ...