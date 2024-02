Oggi è la IV Giornata Nazionale del Personale Sanitario | Sociosanitario | Socioassistenziale e Volontario | il commento del Nursing Up

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 20 febbraio 2024) “L’eredità del Covid, con le ferite e le cicatrici che la Pandemia ha lasciato in ognuno di noi, non siano solo doveroso ricordo e omaggio per i professionisti sanitari che hanno donato la loro vita per salvare quella di migliaia di pazienti, ma si trasformi nella convinzione e nella consapevolezza che le nuove sfide della sanità si vincono solo valorizzando le competenze e il coraggio di chi combatte ogni giorno, per noi, sul campo, per difendere la nostra salute”. La IVdedicata al, ilUp: “Si riparta, chiudendo per un attimo gli occhi, da quei tragici giorni della panedmia” E’ quanto afferma Antonio De Palma, PresidentedelUp, che aggiunge, “Nella Quarta...