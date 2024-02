Occorre salvare il patto tra Ita e Lufthansa

Dopo Adveeka ora é il turno di Rabotino (Vladimir Volcic): ... potrà salvare l'Ucraina oggi" si domanda Peck "Si presume che la difesa attiva sia effettuata da ... Le menti europee ancora lucide concordano su un punto: occorre aprire le trattative di Pace prima ...

ALIMENTAZIONE: COLDIRETTI PUGLIA, AL VIA IL LATTE NELLE SCUOLE: ...subito per contenere il caro energia ed i costi di produzione con misure immediate per salvare aziende e stalle e strutturali per programmare il futuro, conclude Coldiretti sottolineando che occorre ...

Il reddito di Giavazzanza e la scoperta della partita doppia: ... un rimedio occorre trovarlo. La risposta è semplice: ai sussidi alle imprese vanno aggiunti ... abbassando il loro livello di reddito, di istruzione, di salute, che potrai salvare i figli! Non è ...