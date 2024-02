Nuovo allenatore Napoli | Mourinho in pole position su Conte

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ecco chi potrebbe essere ildel: da Thiago Motta ad Antoniofino addirittura a JoséInnon c’è un nome qualunque ma quello di José, fresco di divorzio dalla Roma, che potrebbe così tornare in Italia sulla panchina del. Secondo gli esperti di Better e Goldbet infatti lo ‘Special One’ è il favorito a quota 2,50, in vantaggio su Antonio, ancora fermo dopo l’esperienza al Tottenham, offerto a 4. Sull’ultimo gradino del podio Thiago Motta e Alberto Gilardino, visti a 6, davanti a Vincenzo Italiano a 8. Sale a 15 Fabio Cannavaro, mentre il ritorno adi Maurizio Sarri vale 20 volte la posta.