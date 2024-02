Nuova Mercedes Brabus Rocket 1000 | un vero razzo!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 20 febbraio 2024) L‘azienda tedesca ha appena presentato la sua, e il motivo per cui hanno deciso di chiamarlavi stupirà! Sono ben 25 gli esemplari che laha prodotto, nati da elaborazione della AMG-GT. Questaauto è fornita di ben 1.000 Cv sotto il cofano e una velocità di 316 km/h. Insomma, è davstrabiliante, sembra chevoglia recuperare quanto fatto in Formula 1 e donare la potenza anche ai non piloti, che potranno guidare quest’auto come se fossero in una pista da campionato. Con queste caratteristiche diventa praticamente un razzo, infatti non a caso il preparatore tedescol’ha chiamata proprioBrobus ...