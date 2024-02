Nuoto | Thomas Ceccon rivela | “Ho avuto un infortunio più serio del previsto” Come sarà la sua programmazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024)è stato uno dei grandi assenti nei Mondiali 2024 diin vasca lunga che si sono disputati a Doha (Qatar) dall’11 al 18 febbraio. Il campione veneto ha deciso di rinunciare a causa di unalla mano che si pensava di poco conto, ma il recupero non è stato così semplicesi pensava. A precisarlo è stato lo stesso atleta nostrano, in un’intervista concessa al Giornale di Vicenza. “Non ho alcun rimpianto di non essere a Doha. Le perplessità riguardo a questo impegno erano tante. Non era il massimo dover disputare un Mondiale in questo momento della stagione. È stata una scelta ponderata e consapevole assieme al mio allenatore Alberto Burlina. E in ogni caso ho tolto il tutore solo il 5 febbraio“, hato il nostro portacolori. Il problema alla mano, ...