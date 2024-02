Nuoto artistico | Minisini | “Con questo regolamento sei in mano alla sorte La Russia non vincerebbe come prima”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Giorgiomette in archivio i Mondiali didi Doha (Qatar) con la consapevolezza di essersi lasciato alle spalle le difficoltà del 2023. Il titolo iridato vinto nel programma libero e l’argento nel programma tecnico sottolineanoil nostro portacolori sia pronto per un’altra stagione da assoluto protagonista. Tra campionati europei a giugno e sogno olimpico, l’atleta classe 1996 si è raccontato a OA Sport in una lunga intervista. Dopo un 2023 difficile, sei rientrato conquistando subito una medaglia d’oro: quanto è stato complicato? “Sì, il 2023 è stato abbastanza difficile al di là di tutto. Saltare un Mondiale per la rottura del menisco la settimana della gara è stato tosto, ma anche un’esperienza, diciamo che mentre facevo la riabilitazione pensavo ‘’vabbè, dai’. Ogni volta che mi facevano ...