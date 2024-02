Novità in Serie C | l' arbitro indosserà una telecamera nella divisa

(Di martedì 20 febbraio 2024) LaC Now e Sky Sport hanno annunciato un accordo grazie al quale nel match di domenica 25 febbraio tra Cesena e Pineto, l’unache fornirà immagini live durante la diretta alle 15 della partita su Sky Sport calcio e in streaming su Now. L’incontro sarà diretto da Claudio Allegretta della sezione di Molfetta. Si tratta della prima volta in una Lega calcistica...

Codice fiscale e visure catastali anche alle Poste: ...collaborazione con Poste Italiane per rendere disponibili a cittadini e imprese una nutrita serie ... Ma le novità in arrivo sono tante. Vediamole tutte. Indice Codice Fiscale alle Poste nei piccoli ...

Sky Sport e Serie C NOW, arriva la Referee - Cam: prima volta in una Lega calcistica europea: La Serie C NOW e Sky Sport annunciano una novità epocale: per la prima volta in una Lega calcistica europea, in occasione del match in programma domenica 25 febbraio tra Cesena e Pineto (dalle ore 15 su ...

Samsung aggiorna Galaxy Buds: Auracast, Audio 360 e Auto Switch: Samsung ha annunciato una serie di aggiornamenti per la sua linea di Galaxy Buds, che migliorano ulteriormente l'esperienza audio dei suoi utenti. Tra le novità più attese figura l'espansione di ...