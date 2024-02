“Non ti vuole nessuno” Uomini e Donne | Ida Platano | il trono è un incubo | scappa anche lui

(Di martedì 20 febbraio 2024), il parterre dei cavalieri perde pezzi. Nelle ore scorse Idaaveva deciso di dare una seconda possibilità a Mario, eliminato dalla dama dopo un fiume di segnalazioni sul suo conto. Segnalazioni che lo volevano vicino a molte altree non solo. Nello studio erano giratedelle chat a dir poco compromettenti che, a quanto pare, Ida ha deciso di ignorare. A sponsorizzare Mario era statoErnesto. >> “E allora ditelo, stop segreti”. Grande Fratello, la scoperta più incredibile è su Maddaloni e Rosy Chin. Cosa succede Ernesto che aveva spiegato come: “Mario ha sbagliato ma ci mette la faccia. È venuto qui a chiedere scusa e non so quanti lo avrebbero fatto”, spiegando come il cavaliere meritasse una seconda chance. Scettico il pubblico che ...

''Io e Melissa non stiamo più insieme'': Matteo Berrettini finalmente annuncia la rottura dalla Satta, le sue parole: Matteo vuole zittire i suoi detrattori e competere con la racchetta in mano. I presenti non si fermano alle domande sul tennis, gli domandano anche della sua storia con l'ex velina 38enne. Berrettini ...

Angelina Mango, il primo desiderio dopo la vittoria a Sanremo: la cosa più semplice del mondo: ...da tempo e le vuole più bene. Per lei ci sarà sicuramente modo di realizzare questo suo ' sogno ', anche se per ora appare improbabile, visto che tra interviste, esibizioni e ospitate televisive, non ...

Le antiche mura di Bergamo ridiventano circuito per far rivivere le leggende di Nuvolari, Ubbiali...: Grazie all' incredibile difficoltà del tracciato, al fatto che quella gara non fu mai più ...(per la tuta bianca che ha sempre portato durante le sue corse in tutto il mondo) e che la leggenda vuole ...