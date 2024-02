“Non sento più la tua voce” Poi l’amara scoperta | ecco cos’aveva dentro l’orecchio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Quest’uomo non sentiva più e, dopo gli esami, si è reso conto di qualcosa di terribile:il suo orecchio. (Notizie.com)Sembrava una scena da film horror, qualcosa che si vede soltanto al cinema, ma purtroppo nella realtà dei fatti è davvero molto più comune di quanto ci si potrebbe immaginare. Non è ovviamente qualcosa di molto comune ma, allo stesso tempo, è un fatto che può accadere a tutti o quasi.Una delle cause di una possibile sordità, quantomeno temporanea, o un abbassamento del senso dell’udito, potrebbe essere quello che tutti o quasi temono e che non ha a che fare con una malattia da curare. Al contrario, può essere causata dalla presenza di un insetto, spesso e volentieri un piccolo ragno o un’ape, che si infilanoil nostro orecchio.Questo fatto può capitare soprattutto per tutti ...

Sangiovanni ha scelto di fermarsi . E non per il ventinovesimo posto al Festival di Sanremo 2024 con il brano 'Finiscimi' - la discografia italiana è ... (quotidiano)

Stan Wawrinka: 'Il tennis è la mia passione. Non voglio avere rimpianti': Mi sento bene adesso. Se darò il massimo ogni giorno, arriveranno buoni risultati. Capisco cosa ... Ma se provano fastidio vuol dire che non sanno cosa significhi essere un tennista. Per me si tratta di ...

Matteo Berrettini rivela il suo dramma: "Non sapevo a cosa aggrapparmi": Sento una bella energia nell'aria e sto bene', rimarca Berrettini. "Io e Melissa Satta Non stiamo più insieme ma devo ringraziarla": Berrettini si confessa

Chiuse le indagini del 'caso Trisi', al presidente Sospiri contestata una cena elettorale da 400 euro: Mi sento di tranquillizzare i tanti candidati impegnati in questi giorni, continuate pure nelle normali attività non vi saranno pregiudizi o attività intempestive non vi chiamate Sospiri e non siete ...