Non sembri un tipo con una grande dignità da offendere Dal Codacons la replica a Fedez

Generazione Europa, la prima legge al mondo sull'IA: Le nuove tecnologie possono aiutare a simulare colloqui e a creare un ottimo cv, ma non deve mai mancare un'attenta revisione per evitare che il documento sembri poco autentico LAVORO E AI Con l'uso ...

Navalny, i segnali che potevano mettere in guardia l'Occidente erano tanti: ... ma è più prudente non sbilanciarsi sulle capacità dissuasive della Storia. Piuttosto, per chi si ... Per quanto la cosa richieda infinita fatica e sembri francamente illusoria, bisognerebbe confidare, ...

Rischio per epidemia di morbillo negli Stati Uniti: ... ha sottolineato come il virus, nonostante sembri essere scomparso, possa nascondersi nel sistema nervoso e manifestarsi in tempi inaspettati. Preoccupazione La morte di Emmalee non è stata solo una ...