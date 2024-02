Non parla bene l’italiano | sindaco leghista nega la cittadinanza a una donna che vive da 21 anni in Italia

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice e scelta di Davide Donadei, ha detto la sua sull'ex dama del trono over di Uomini e Donne , Roberta Di Padua . (comingsoon)

Pontoglio (Brescia), 20 febbraio 2024 – vive in Italia da 21 anni ma si vede nega re la cittadinanza perché non sa l’ Italia no: è quanto successo a ... ()

Putin : "L' Italia ci è sempre stata vicina , lì mi sentivo a casa ": Il forum è stato l'occasione per il presidente di lanciare nuovi messaggi all'Occidente e ai governi europei e non solo. " Anche nei Paesi cosiddetti ostili la Russia ha molti alleati ", ha detto ...

Navalny, Faraone (Iv): "Ma di quale diavolo di giustizia parla Salvini": I giudici di un regime dittatoriale che non si sono mai preoccupati di perseguire i responsabili dell'avvelenamento di Navalny. Ma di quale diavolo di giustizia parla Salvini Ma ci faccia il piacere'...

In Ucraina 5 milioni tra profughi e sfollati interni. La Comunità di S. Egidio esorta a non dimenticare il dramma che stanno vivendo: L'Ucraina ha bisogno di pace e la solidarietà ne tiene viva la speranza, quando tutto intorno parla di morte. Per alimentarla c'è bisogno di un sostegno largo e generoso, che non può indebolirsi ma ...