Non paga l’IMU il coniuge separato | i requisiti per l’esenzione

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Quando due coniugi si separano chi deveresulla seconda casa? Scopriamo cosa dice la normativa al riguardo. Le implicazioni di una separazione sono numerose. Ci sono conseguenze emotive, psicologiche ma anche economiche e fiscali.ndo, ad esempio, chi dovrà procedere con i versamenti dopo la fine del rapporto? Come la separazione incide sul(Informazioneoggi.it)L’Imposta Municipale Unica è la tassa corrisposta per la seconda abitazione di proprietà o per la prima casa di lusso. Sia livello comunale in due rate, un acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Il versamento avviene tramite il Modello F24 e per calcolare il contributo è bene rivolgersi ad un CAF o al commercialista. Cosa succede in seguito ad una separazione? La questione ...