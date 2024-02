Non c’è solo Mazzarri nei ritorni di fiamma finiti male | anche Sacchi e Mancini in Serie A Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilbis al Napoli non è stato l’unico ritorno non andato a buon fine sulla panchina di un club.ricorda il ritorno dial Milan, quello di Marcello Lippi in Nazionale e di Robertoall’Inter: “Il ritorno di Arrigoal Milan, dopo gli anni con il sole in tasca, si chiuse con modalità crepuscolari: 11° posto nel 1997,sei anni prima a Milanello brillavano i trofei e Arrigo-Mosé con il suo megafono separava le acque e indicava al mondo una nuova verità. Todo cambia. Ci si convince che il solco battuto in passato è ripercorribile, basta seguirne le tracce. Marcello Lippi (ri)arruolato a furor di popolo sulla panchina della Nazionale dopo il trionfo mondiale in Germania e la parentesi di Donadoni è la certificazione che non bisognerebbe mai cedere ...