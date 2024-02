Non ce la faccio più Vita rovinata dopo 4 Ristoranti | il dramma di Elka Vasconi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Eklaè una ristoratrice di Modena finita nel tritacarne degli odiatori social per aver duramente criticato i suoi colleghi durante il programma in onda su SkyUno “Quattro”, quello condotto da Alessandro Borghese. Sommersa da insulti e minacce, si è trovata suo malgrado a dover fare i conti con una cruda realtà: i social possono essere uno strumento tanto efficace quanto diabolico e spietato. Internet, la televisione, sono mezzi che se da una parte esercitano un fascino ormai irrinunciabile, dall'altra nascondono quella faccia della medaglia che troppo spesso viene sottovalutata. Tutto ciò che entra in rete o passa dal tubo catodico non risparmia nessuno. Basta un niente, magari un'apparizione sgradita al pubblico, e quel mondo dorato in un attimo si trasforma in un inferno, dal quale spesso non ci riesce ad uscire e difendersi. Il ...