Non accetta la fine della relazione e perseguita l' ex fidanzata | in manette

(Di martedì 20 febbraio 2024) Prato, 20 febbraio 2024 – Non voleva credere che il loro rapporto fosse finito e ha continuato are la sua ex. Per questo, è stato arrestato in flagranza di reato di stalking un trentenne italiano. L’uomo, che nonva lasentimentale con la sua ex compagna che l’aveva già denunciato per atti persecutori, ha continuato con aggressività e perseveranza, are e maltrattare la donna con atti di violenza verbale e fisica. Nel pomeriggio di domenica 18 febbraio, nel corso dell’attività di prevenzione sul territorio, una volante in via Montalese ha intercettato un uomo e una donna che stavano litigando animatamente con offese reciproche. L'uomo in particolare aveva comportamenti molto aggressivi. Gli agenti hanno quindi immediatamente separato i ...