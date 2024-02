(Di martedì 20 febbraio 2024) Alexeicerca di convincere un agente dell’MI6 ad ottenere fondi per un colpo di Stato?quello che sostengono numerosi post sui social corredati da unin cui due persone parlano in inglese di un finanziamento milionario. Non si vedee non si parla di nessun colpo di Stato. Lanel, infatti, non èe non sta architettando un golpe. Il contenuto viene condiviso sui social a pochi giorni dalla morte dell’oppositore di Vladimir Putin avvenuta il 16 febbraio a Kharp, città russa oltre il circolo polare artico in cui è situata la prigione di massima sicurezza in cui il dissidente politico scontava una pena per «estremismo». Per chi ha fretta: Ilè tagliato e potrebbe quindi dare un’idea diversa ...

Circolano le foto attribuite a una delle vittime delle aggressioni avvenute lo scorso febbraio 2023 a Budapest, in Ungheria, per mano di alcuni ... (open.online)

Adolescenti e ritiro sociale: in aumento i casi dopo la pandemia: ... della Commissione Servizi alla Persona di Fondazione Cariplo - . Questo tipo di bando, che è ... In quel momento temevo che ci sentissimo un po' soli, invece no, sono stata contattata da una psicologa ...

Julian Assange, avvocati tentano ultima carta contro estradizione negli Usa: Un 'no' della Corte - questo il timore dei sostenitori del fondatore di Wikileaks, anche per il ... Assange ha chiesto di comparire in tribunale di persona, ma probabilmente si collegherà via video da ...

No! La persona in questo video non è Navalny: La persona nel video, infatti, non è Navalny e non sta architettando un golpe. Il contenuto viene condiviso sui social a pochi giorni dalla morte dell'oppositore di Vladimir Putin avvenuta il 16 ...