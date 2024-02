Nintendo Direct 2024 | quando? Data e orario

Il “ Nintendo Direct di febbraio” non molla: il leaker Pyoro rilancia i rumor con la possibilità delle terze parti in un Partner ... ()

Nei momenti di dubbio, sempre puntare su Pyoro: confermato il Partner Showcase come unico Nintendo Direct per il mese di febbraio 2024 Se ne è ... ()

Nintendo Direct del 21 febbraio: cosa aspettarsi: Il primo Nintendo Direct del 2025 si terrà il 21 febbraio e sarà incentrato sui giochi per Switch di terze parti in arrivo nella prima metà dell'anno. Il primo Nintendo Direct dell'anno si terrà domani ...

Nintendo Direct febbraio 2024: diretta streaming, data e orario: Nintendo Direct febbraio 2024 : come seguirlo in diretta streaming, a che ora e quando per scoprire le novità in arrivo su Switch . Indice dei contenuti Quando Streaming Giochi Nintendo Direct ...

Nintendo Direct il 21 febbraio: annunci in arrivo per i giochi Switch del 2024: Mercoledì 21 febbraio alle 15:00 (ora italiana) si terrà un nuovo Nintendo Direct in livestream , durante il quale verranno svelati nuovi giochi in arrivo su Switch nella prima metà del 2024. La presentazione, della durata di 25 minuti, si concentrerà sui titoli ...