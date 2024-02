Neuromancer | Robert Pattinson sarà Case nell' adattamento Apple TV+?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 febbraio 2024)starebbe corteggiando l'attuale interprete di Batman per averlo come protagonista del suo nuovoLo scorso annoaveva annunciato lo sviluppo dell'di, il celebre romanzo di William Gibson, e adesso sembra che lo streamer sia realmente intenzionato ad averenel ruolo dinel nuovo show. Sebbene la serie non sia ancora stata annunciata ufficialmente, Daniel Richtman, un insider solitamente affidabile, ha scritto che Graham Roland di Fringe sarebbe stato ingaggiato come sceneggiatore/showrunner, mentre J.D. Dillard (Sweetheart, Devotion) dovrebbe occuparsi della regia. Richtman ha anche sentito che per il ruolo del protagonista sono stati corteggiati attori del calibro ...