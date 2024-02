Neuralink | Musk annuncia la svolta | Paziente muove mouse con il pensiero

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’esperimento della startup dell’imprenditore sudafricano punta a trattare patologie come obesità, autismo, depressione e schizofrenia: il primo step ha dato risposte positive

Neuralink: le condizioni del primo paziente: A tre settimane circa dal giorno dell' operazione che ha visto il primo paziente ricevere l'impianto cerebrale Neuralink Telepathy , Elon Musk ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Il soggetto sta bene, si è pienamente ristabilito dall'intervento ed è ora in grado di controllare un mouse ...

Neuralink, il primo paziente con chip wireless nel cervello 'controlla il mouse con il pensiero'. L'annuncio di Elon Musk: Neuralink è la start - up di Musk che afferma di aver sviluppato un impianto cerebrale progettato per consentire agli esseri umani a utilizzare i propri segnali neurali per controllare le tecnologie ...

