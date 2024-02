(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) – Anche nelè stato il marchio più venduto a livello globale nel gruppondo una leadershipa un aumento delle consegne del del 12% per un totale di 1,35 milioni unità. La sua leadership globale – si segnala da Torino – è evidenziata dai risultati significativi in Europa, Sud

Cosa sono le identificazioni, chi può disporle, in che occasioni e cosa rischiano i cittadini che si rifiutano di fornire i documenti (repubblica)

Anselmo (IBAN): 2023 è stato anno di consolidamento per mercato dell'angel investing: Una delle tendenze più interessanti monitorate riguarda l' aumento della componente femminile tra i Business Angels che nel 2023 si attesta al 22%, confermando il distacco del 2022 (27%) dai valori ...

Nel 2023 Fiat si conferma il primo brand di Stellantis grazie a +12% vendite: Risultati significativi in Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa con modelli di grande impatto come Strada, Panda Tipo e 500 Anche nel 2023 Fiat è stato il marchio più venduto a livello globale nel gruppo Stellantis, confermando una leadership grazie a un aumento delle consegne del del 12% per un totale di 1,35 milioni unità. La ...

