Nba 2023 2024 | All-Star Game concluso | arriva il rush finale per i playoff

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo lo spettacolo dell’All-di Indianapolis, i giocatori e le squadre Nba hanno qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie e prepararsi per dare il tutto per tutto nella fasedi regular season, per assicurarsi un posto aidi questa stagione. Le partite riprenderanno nella notte tra giovedì e venerdì, con già 12 incontri in programma, tra cui i big match Los Angeles Lakers-Golden State Warriors e Phoenix Suns-Dallas Mavericks. Alla fine della regular season mancano all’incirca una trentina di partita, perre alle 82 totali. La data per la fine della stagione regolare è fissata per il 14 di aprile, con l’inizio del torneo play-in il 16 di aprile, mentre quello deitra due mesi esatti. Per quando riguarda la classifica, nella Eastern ...