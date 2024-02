Navalny | Tajani convoca l’ambasciatore russo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Daldomani vogliamo sapere cosa sta accadendo sulla vicenda, se ci sono responsabilità e quando il corpo verrà restituito alla famiglia: le sanzioni nei confronti della Russia possono essere inasprite, sentono già il peso delle sanzioni economico-finanziarie”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa Tg2 Post, in merito alla decisione dire. “Yulia Navalnaya ci ha detto a Bruxelles che raccoglierà l’eredità del marito – aggiunge-. E’ una donna forte e caparbia, sento che potrà portare avanti le sue battaglie e difendere l’eredità morale di. E’ ovvio che bisogna aspettare l’inchiesta per capire come è morto, ma sulle ...