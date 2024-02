Navalny | sinistra antidemocratica in piazza a Roma

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sarebbe potuta essere l'occasione per mostrare un fronte unito contro il regime di Vladimir Putin, invece alla fiaccolata in memoria di Alexejcome da tradizione laassegna la legittimità a partecipare all'evento. Bersaglio annunciato dei compagni è la delegazione inviata dalla Lega. Nonostante le ripetute condanne del Carroccio nei confronti dell'invasione in Ucraina. Poco dopo le 18 al Campidoglio arrivano il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e il deputato Alberto Gusmeroli. Lo si intuisce dal fatto che in pochi secondi un gruppo di almeno una ventina di giornalisti circonda letteralmente Romeo. «Non c'è nessun accordo con Russia Unita (partito di Vladimir Putin, ndr) e se a qualcuno va di strumentalizzare io posso dire che il passato è passato e che allora ci sono stati presidenti del Consiglio che hanno stipulato accordi con ...

