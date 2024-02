Navalny | Salvini | “Responsabilità di Putin? Non posso giudicare Capisco la moglie | ma a fare chiarezza saranno i giudici”

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Difficilmente riesco a sapere cosa succede in Italia, noncosa è successo dall’altra parte del mondo”. Intervistato su Rtl 102.5, il leader della Lega Matteosi allinea alla posizione espressa dal suo capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, secondo cui non c’è “nessuna certezza” che sia Vladimiril responsabile della morte di Alexei, come grida suaYulia Navalnaya. “la posizione delladi, bisogna. Ma la fanno i medici, i, non la facciamo noi”, dice. A rispondergli sui social è il leader di Azione Carlo Calenda, organizzatore della fiaccolata tenuta lunedì a Roma in ...

