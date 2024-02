Sarebbe potuta essere l'occasione per mostrare un fronte unito contro il regime di Vladimir Putin, invece alla fiaccolata in memoria di Alexej ... (iltempo)

Morte Navalny, Tajani convoca l'ambasciatore russo: Lo si apprende da fonti della Farnesina Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore russo a Roma Alexei Paramonov sul caso Navalny. E' quanto si apprende da fonti della Farnesina. Una decisione, quella di Roma che segue analoghe mosse diplomatiche avanzate da altre capitali europee. Tra ieri ...

Roma batte Londra in competitività: seconda solo a Parigi tra le capitali europee: Non ci sarà via Navalny a Roma: il Campidoglio boccia l'intitolazione di via Gaeta, sede dell'ambasciata russa

Navalny, Roma gli intitola una strada: "Non quella però dell'ambasciata di Russia": ...la via della rappresentanza russa nella Capitale L'assemblea capitolina ha approvato una mozione (26 voti favorevoli e un astenuto) per intitolare una strada di Roma alla memoria di Alexei Navalny . '...