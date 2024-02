Navalny | portavoce Ue | Salvini ministro governo dei 27 firmatari dichiarzioni Ue

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bruxelles, 20 feb. (askanews) – La dichiarazione a Ventisette, con cui ieri l’Ue ha attribuito al presidente russo Vladimir Putin e al suo regime la responsabilità per la morte in carcere dell’oppositore politico Alexey, è stata sottoscritta anche dalitaliano, e tutti i membri dei governi degli Stati membri dovrero esserne a conoscenza. E’ la risposta che ha dato oggi a Bruxelles Peter Stano, ildell’Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Josep Borrell, alla domanda di un giornalista italiano sulle posizioni espresse dal leader della Lega e vicepremier Matteo, secondo cui prima di accusare il regime di Putin bisognerebbe attendere che i magistrati russi chariscano le cause della morte di. “Posso solo dire – ha osservato Stano durante il ...