Navalny | Mosca dice no a un' inchiesta internazionale | Contro Putin accuse infondate e volgari

La Russia ha inserito nella sua lista dei ricercati Oleg Navalny , il fratello di Alexei morto in carcere venerdì scorso. Lo riporta l'agenzia di ... (quotidiano)

Alexey Navalny: mentre moriva, Putin rideva: Quella sera migliaia di persone rischiarono l'arresto scendendo in piazza a Mosca in una rara protesta spontanea. La mattina seguente, Navalny fu sbrigativamente scarcerato, in violazione della ...

Navalny, Peskov: "Dalla moglie accuse rozze e infondate contro Putin": ...che Mosca non può accettare gli appelli dell'Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera, Josep Borrell, a istituire una "indagine internazionale indipendente" sulla morte di Navalny. Ieri, ...

Morte Navalny, Mosca sulla difensiva: 'Dalla moglie accuse infondate a Putin': Morte Navalny, Mosca: 'Dalla moglie accuse infondate a Putin' Le accuse secondo cui il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere coinvolto nella morte di Alexei Navalny sono assolutamente infondate e ...