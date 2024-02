Navalny | l’appello della madre contro Putin | “Ridammi il suo corpo” e l’account X di Yulia sospeso per un’ora

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | In un video soldati russi uccidono prigionieri ucraini. L’appello della madre di Navalny a Putin : sia restituito il corpo

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 20 febbraio, in diretta. Un prigioniero politico muore in carcere in Bielorussia. Mosca inserisce il ... ()