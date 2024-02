Navalny | i segnali che potevano mettere in guardia l’Occidente erano tanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) La reazione più istintiva ed immediata, dopo la notizia, è: siamo molto dispiaciuti per la morte di Aleksei. Perché ci sono condanna, stupore e inquietudine. Nella tragedia di una morte annunciata, si avvertono partecipazione umana e solidarietà politica. Quest’uomo coraggioso si è battuto sino alla fine. Non sono mancate, peraltro, note stonate che segnalano l’ambiguità dei rapporti con la Russia di Putin e la mancanza di chiarezza sui valori di civiltà. La Lega di Salvini, contro ogni ragionevolezza, ha suggerito “cautela sulle colpe”, scatenando la bufera. Il cordoglio non è più sufficiente, specie in un momento come questo; serve una riflessione sulla società russa, amata per la cultura e martoriata dalle vicende storiche, e sul governo che l’opprime. Il sentimento di sconforto e tristezza, alla base di tante considerazioni, è sincero e spontaneo; alla fine ...