Navalny | fiaccolata al Campidoglio Lega contestata | “Vergogna!”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Urla e contestazioni contro laalla"bipartisan" organizzata a piazza delper ricordare il dissidente russo Aleksejmorto il 16 febbraio. All'indirizzo del capogruppo al Senato del Carroccio Massimiliano Romeo, capo dezione della, diversi partecipanti hanno urlato "Vergogna,", "Tornatene in Russia", in riferimento a manifestazioni di simpatia per il presidente russo Vladimir Putin espresse più volte in passato dal leader del Carroccio Matteo Salvini."Siamo qui - ha spiegato Romeo ai giornalisti che gli chiedevano conto delle responsabilità di Putin nella morte di- perché il sospetto ce l'abbiamo" ma "la certezza non ce l'ho. Noi difendiamo la libertà e chiediamo che la comunità ...

Dalle urla ‘vergogna, ipocriti ‘ agli inviti ‘a tornare a Mosca da Putin‘. Contestazione per il capogruppo leghista Massimiliano Romeo e per la Lega ... (ilfattoquotidiano)

Dalle urla ‘vergogna, ipocriti ‘ agli inviti ‘a tornare a Mosca da Putin‘. Contestazione per il capogruppo leghista Massimiliano Romeo e per la Lega ... (ilfattoquotidiano)

Fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto in prigione: Registrazione video della manifestazione "Fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto in prigione", registrato a Roma lunedì 19 febbraio 2024 alle 18:33. Sono intervenuti: Teresa Bellanova (già ministro dell'...

Fiaccolata al Campidoglio per Navalny. Lega contestata: 'Vergogna!': ... 'Chi ha usato la piazza di Roma per insultare e attaccare la delegazione della Lega non ha capito la lezione di Navalny che ha dedicato la propria vita alla libertà'. Promotore della fiaccolata era ...

Calenda: "Navalny un martire per la libertà e per il libero pensiero": Onoriamo la libertà e il libero pensiero, onorando Navalny" lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a margine della fiaccolata organizzata da Azione stessa in onore di Navalny, il dissidente ...