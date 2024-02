Navalny | Cremlino | “Dalla vedova accuse infondate e rozze”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Mosca, 20 febbraio 2024 – La risposta delal video delladiin cui accusa Vladimir Putin per la morte del marito non si fa attendere. Tramite il portavoce Peskov, la Russia replica che quelle di Yulia Navalnaya “sonoassolutamentecontro il capo dello Stato russo”. Ilfa anche sapere che non accetta le richieste per una indagine internazionale sulla morte di Alexei, specie se arrivano da Josep Borrell. Cos’è il Novichok, il nervino sviluppato con un solo obiettivo: uccidereLa: "Mio marito avvelenato per volontà di Putin. Prenderò il suo posto" Inoltre ledella moglie di, secondo la quale ...