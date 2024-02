Navalny | chi era il “russo buono” che piaceva agli americani ma che ricordava Trump

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Aleskejij era, dell’Oblast di Mosca, più nazionalista di Putin, considerando che San Pietroburgo, città natìa del nuovo Zar, è considerata più occidentale di Mosca. Si opponeva a Putin infatti forte di una ideologia più nazionalista, e meno inclusiva, dell’ex chekista, come vengono chiamati in gergo gli ex KGB. Putin per screditarlo rilanciava le accuse, mai del tutto smentite di razzismo, verso le etnie non propriamente russe abitanti però nella sterminata Grande Madre Russia, la Patria.j quindi non era un democratico liberale, ma un oppositore da destra del potere autarchico di Putin. Voleva una Russia più pura, magari più piccola, ma pura, non influenzata da mire imperiali, che ne inbastardivano la razza. In questo era tipicamente moscovita, città in cui era nato e in cui si era candidato, con un certo ...