Natalya | “Mi piacerebbe far parte del processo creativo della WWE dopo il ritiro”

(Di martedì 20 febbraio 2024)è una delle atlete WWE di riferimento da ormai più di 15 anni. La figlia del grane Jim Neidhart ha vinto svariati titoli nel corsosua carriera con la compagnia di Stamford ed ha affrontato praticamente tutte le superstar che si sono susseguite nella compagnia. Nonostante la Queen of Harts sia sempre pronta a combattere, negli ultimi anni la sua situazione nella card è cambiata notevolmente: la wrestler non ricopre più un ruolo centrale nelle storylinecompagnia, ma resta comunque un ottimo punto di riferimento per le superstar più giovani, grazie alla sua enorme esperienza. Parlando a Busted Open Radio,ha parlatopossibilità di intraprendere una nuova carriera una volta appesi gli stivali al chiodo. La wrestler sarebbe infatti molto interessata a prendere ...