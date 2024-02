Nasce Didatticamente | un nuovo progetto per raccontare la didattica e fare orientamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pisa, 20 febbraio 2024 - Taglio del nastro virtuale per, unperlaall’Università di Pisa eper ragazzi e ragazze che vogliono scoprire come si studia a UNIPI. La piattaforma on line, aperta alla a idee e contributi di tutta la comunità UNIPI, è disponibile al sito: https://.unipi.it/. La storia di copertina di questo debutto è affidata a Parostou, studentessa ambassador persiana di neuroscienze dell’Università di Pisa. C’è poi una intervista al “Mentore zero”, il professore Nuccio Scialdone che nel 2013 ha promosso all’Università degli Studi Palermo il primo“Mentore per la“. Quindi ...