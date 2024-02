NASCAR | William Byron vince la Daytona 500 per la prima volta in carriera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Willliamconquista per lala500, tappa inaugurale dellaCup Series 2024. Il pilota di Chevrolet ed Hendrick Motorsports trionfa nel ‘World Center of Racing’ ottenendo l’11ma affermazione indopo una gara letteralmente imprevedibile. Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) e Michael McDowell (Love’s Travel Stops Ford #34) hanno condotto una prova che si è subito infiammata con un incidente in concomitanza del tri-ovale nel corso del quinto giro. John H. Nemechek (Dollar Tree Toyota #42), dopo una spinta da Brad Keselowski (Castrol Edge Ford #6), ha portato involontariamente ad un contatto tra Harrison Burton (Motorcraft/DEX Imaging Ford #21) e Carson Hocevar (Gainbridge/Zeigler Auto Group Chevrolet #77). I due sono rientrati pericolosamente nel ...