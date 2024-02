Narcotizzato e lasciato morire in auto | per la difesa non fu omicidio volontario

(Di martedì 20 febbraio 2024) Entratico. Chiedono ancora di riqualificare il reato daaggravato dai futili motivi, dall’uso di sostanze benefiche e dal nesso teleologico, a morte in conseguenza di altro reato. E reiterano l’istanza di essere giudicati con rito abbreviato. Martedì (20 febbraio) si è tenuta la prima udienza del processo a carico di Matteo Gherardi, 34enne di Gaverina Terme, di suo padre Luigi Gherardi, 69 anni, della fidanzata Jasmine Gervasoni, 24enne di Sedrina e dell’amico della coppia Omar Poretti, 26enne di Scanzorosciate, responsabili della morte dell’imprenditore 80enne Angelo Bonomelli,, rapinato e abbandonato nell’abitacolo della suala sera del 7 novembre 2022, dove ha poi trovato la morte. Le stesse richieste erano state formulate al giudice delle udienze preliminari, che le aveva però ...

Rapinata gioielleria a Marcon, banditi armati prendono in ostaggio commesse e poi fuggono: Caricati i sacchi in macchina, i rapinatori hanno lasciato liberra la ragazza. leggi anche Avrebbe narcotizzato due uomini per rapinarli, fermata una quarantenne Le ricerche Nel frattempo il ...

Rapinata gioielleria a Marcon, banditi armati prendono in ostaggio commesse e poi fuggono: Caricati i sacchi in macchina, i rapinatori hanno lasciato liberra la ragazza. leggi anche Avrebbe narcotizzato due uomini per rapinarli, fermata una quarantenne Le ricerche Nel frattempo il ...