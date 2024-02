Napoli | subito Champions per Calzona | con il Barcellona quote in equilibrio | sfida Osimhen-Lewandowski

Juventus, cercasi Chiesa disperatamente: il suo rendimento: ...una serie di stop più o meno lunghi che rientrano nella normalità dopo infortuni come quello subito ... Napoli senza il proprio capitano Di Lorenzo. Sarri conta sul recupero di Vecino già nell'...

Furto a casa di Rita De Crescenzo: 'Come è possibile Aiutatemi': Rita De Crescenzo avrebbe subito un furto a casa. La nota tiktoker, in un video, qualche giorno fa, ha raccontato di aver subito un furto mentre lei era fuori casa, mostrando anche alcune immagini. 'Signori ho una brutta notizia. Non mi sto sentendo bene. Ho una casa sfasciata. Non so cosa sia successo, ma penso sia ...

Non c'è solo Mazzarri nei ritorni di fiamma finiti male: anche Sacchi e Mancini in Serie A (Repubblica): Nella giornata di ieri, l'esonero di Mazzarri al Napoli e la firma di Calzona: De Laurentiis ha deciso: Mazzarri esonerato subito, arriva Calzona. Lo scrive in apertura l'edizione on line della ...