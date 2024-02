Napoli | riunione fiume al Britannique tra ADL | Calzona e staff

(Di martedì 20 febbraio 2024) Incontro di tre ore tra De Laurentiis,e collaboratori alper programmare il lavoro. Oggi primo allenamento verso il Barcellona. CALCIO– È iniziata all’alba la nuova era targata Francescosulla panchina del. Il tecnico si è presentato molto presto all’Hoteldove è in corso unacon il presidente Aurelio De Laurentiis e lotecnico. L’incontro, iniziato intorno alle 8:30, è durato quasi tre ore durante le quali sono state gettate le basi del lavoro e fatto il punto sulla situazione della squadra. Presente anche il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Oggi pomeriggio, alle 14,dirigerà il suo primo allenamento a Castel Volturno in vista ...

