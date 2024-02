Napoli | riecco Sinatti | il preparatore di Calzona che fa impazzire De Laurentiis

Una notte d'amore, dal sapore dolce come quella di diciotto anni fa. La Coppa Italia torna a Napoli , stavolta per davvero: la Gevi Napoli Basket è ... (ilmattino)

Riecco la Champions League con l'Inter e il Napoli: dove vedere gli ottavi in tv: NAPOLI - BARCELLONA ( mercoledì 21, ore 21) - Il Napoli si aggrappa alla Champions per emergere da una crisi evidente. Mazzarri è a un bivio. Se va male il presidente De Laurentiis probabilmente lo ...

Monza, Palladino: "Il Milan può ambire ancora allo scudetto": ...reduci dal 3 - 0 rimediato in Europa League contro il Rennes e dal successo in Serie A col Napoli. ... Palladino, invece, ne cambia due rispetto alla formazione che ha pareggiato col Verona: riecco ...

Zielinski ha deluso contro il Milan e dovrebbe tornare in panchina (Repubblica): A sinistra riecco Mario Rui, ma Olivera aumenterà il minutaggio in vista del Barcellona. La ... I l Napoli lo ha inserito in lista Champions proprio al posto di Zielinski e quindi l'idea è regalargli i ...