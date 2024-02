Napoli | primo giorno di Calzona E domani c' è già il Barcellona

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 20 febbraio 2024) Francescosta dirigendo la sua prima seduta da allenatore del. A Castel Volturno è giunto anche il presidente del club Aurelio De Laurentiis che ha presentato il tecnico alla squadra, sottolineando la forte unità necessaria per il match diin Champions League . Verso la sfida contro ilsta trasmettendo alcune idee fondamentali per la partita, in un 'Maradona'...