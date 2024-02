Napoli | primo allenamento per Calzona verso il Barcellona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Seduta pomeridiana di preparazione per ildiin vista della sfida Champions con il. Ritorno di Sinatti e lavoro personalizzato per Ngonge. CALCIO– Si è svolta nel pomeriggio la prima seduta diper Francescoda quando è stato nominato nuovo allenatore deldopo l’esonero di Mazzarri. Gli azzurri hanno iniziato la preparazione in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il, in programma mercoledì al Maradona. La sessione è cominciata con attivazione muscolare e torello, per poi passare ad esercitazioni tattiche e schemi da provare contro i blaugrana. Spazio anche ad una partitina finale a campo ridotto. Ritorno nello staff tecnico per Francesco Sinatti ...