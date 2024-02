Napoli | possibile rivoluzione in estate Già certi gli addi di Osimhen e Zielinski

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilsta attraversando una crisi importante nell’anno della difesa dello scudetto. Una conseguenza delle scelte (o non scelte) prese durante il mercato estivo. Ad oggi, 20 gennaio 2024, i partenopei sono a -27 dalla vetta della classifica di Serie A. Un dato inquietante, che rende illa peggior squadra campione d’Italia nell’era dei tre punti. De Laurentiis ha cercato di rimediare con il mercato invernale e l’arrivo di Mazzocchi, Ngonge e Traorè. Ora bisognerà vedere come la società ha intenzione di agire sul piano del mercato estivo., le partenze sicure:Bisognerà sicuramente cercare un centravanti, la partenza diè ormai certa, come annunciato dallo stesso presidente. Dove andrà il nigeriano non è dato ancora saperlo, sebbene si parli di ...