Napoli | Pistocchi rivela | “Io e Ferrari avevamo proposto Calzona mesi fa”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 20 febbraio 2024)svela che insieme aaveva suggeritocome allenatore delgiàfa, prima dell’esonero di Mazzarri. CALCIO– Con un post sui social, il giornalista Mauriziohato di averFrancescocome allenatore delgiàfa, prima dell’esonero di Mazzarri. “Complimenti a Fabrizioche in tempi non sospetti ha fatto il nome diper il(in verità, l’aveva fatto anche il sottoscritto, in estate)”, ha scritto. Lo stessoha confermato ai microfoni di Radio Goal: “Io mi sono espresso già in passato ...