Napoli | oggi primo allenamento per Calzona | poi la presentazione

Inter e Napoli scendono in campo per le partite di andata degli ottavi di Champions League : i nerazzurri sfidano l'Atletico Madrid e i campioni ... (fanpage)

Calzona, primo giorno a Napoli: allenamento e stasera la conferenza stampa: Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico che raccoglierà l'eredità di Walter Mazzarri in queste ore è arrivato in città, ... E in questo senso oggi non mancheranno gli appuntamenti ...

Napoli, arriva Calzona. De Laurentiis: 'Diamogli il benvenuto': ... "Non sono riuscito a parlare con Hamsik oggi, l'ho fatto ieri. Marek è molto intrigato dall'idea di tornare a lavorare per la squadra che ama, lui è veramente un campione del Napoli, mi ha dato ...

Cuginette stuprate, rito abbreviato per tutti gli indagati: La decisione del gip di Napoli Nord sulla posizione dei due maggiorenni coinvolti, che oggi hanno 20 e 19 anni, difesi rispettivamente dagli avvocati Giovanni Cantelli e Dario Carmine Procentese, è ...