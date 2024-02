Napoli | Maccarone | “Calzona? Sono sicuro che…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Francesconuovo allenatore del. A ‘Radio CRC’ nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’, è intervenuto l’ex calciatore Massimo, che con il neo tecnico dei partenopei ha lavorato con Sarri all’Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “è una bravissima persona. L’ho avuto 3 anni come collaboratore, abbiamo instaurato un buon rapporto emolto contento che abbia la possibilità di allenare il. E’ una persona preparata ed ha fatto molto bene anche come ct”. Può sembrare una scelta azzardata del, ma… “Può anche sembrare una scelta azzardata, maè uno che si fa voler bene, che sopporta le pressioni e credo che il gruppo abbia bisogno di uno come lui che sa mettere a posto la testa. ...