Napoli | l’ex d s Jacomuzzi | “Una società del genere non può…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Carlo, ex direttore sportivo (anche) del, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ilè in piena confusione. Unadelnon può trovarsi in una situazione simile, alla vigilia della sfida con il Barcellona. Calzona è l’ennesimo ribaltone poco chiaro nello spogliatoio. Non c’è unione di intenti e lo abbiamo visto già nella scelta di Mazzarri, che aveva una scadenza già fissata. E lo stesso sarà per Calzona, che andrà via per fare l’Europeo ed è assurdo agli occhi dello spogliatoio”. Le scelte del presidente del… “Tutte le scelte di De Laurentiis mi sembrano sconclusionate, anziché portare a reagire i campioni di Italia, li sta distruggendo ulteriormente. Con ...