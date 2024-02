Napoli | il primo allenamento di Calzona LIVE

(Di martedì 20 febbraio 2024) In diretta su Sky Sport si segue ildeldiretto da Francesco. L’era previsto per le 14, è slittato di qualche minuto. Gianluca di Marzio e Massimo Ugolini commentano insieme «Due ore fa è arrivatoe mezz’ora fa il presidente De Laurentiis. L’non è ancora iniziato perché il presidente sta presentandoalla squadra» Sul ritorno di Sinatti «Un ritorno importante quello di Sinatti che non aveva accettato la convivenza del preparatore di Garcia. Si deve ricordare che nelle ultime 7 stagioni ilera stata la squadra ad avere meno infortuni fisici» Su Hamsik «Hamsik non farà parte dello staff perché si sta ritagliando un ruolo importante nella Nazionale» L'articolo ...

