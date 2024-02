Napoli | il calcio secondo Francesco Calzona | giocare bene | la bellezza conta

(Di martedì 20 febbraio 2024) Illa logica del nuovo allenatore delrivedendo una vecchia intervista rilasciata a Il Foglio Nel dicembre del 2023, poco tempo fa,ha rilasciato a Il Foglio un’intervista in qualità di Commissario Tecnico della Slovacchia. Nessuno poteva immaginare che due mesi dopo sarebbe diventato il terzo allenatore del2023-24 nonostante il dominio dell’anno prima ai danni di Inter, Milan e Juve. Ecco due pensieri significativi della sua concezione di– «Un’azione costruita con criterio, cercando di mettere in difficoltà l’avversario, sfruttandone i punti deboli, arrivando alla conclusione in porta nel minor tempo ...

Napoli, il primo allenamento di Calzona LIVE: Sky: "Sinatti aveva lasciato perché non gli piaceva la convivenza col preparatore di Garcia" As Napoli 10/04/2016 - campionato di calcio serie A / Napoli - Hellas Verona / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Francesco Calzona In diretta su Sky Sport si segue il primo allenamento del Napoli diretto da Francesco ...

Napoli, lamenta lunga attesa al Pronto Soccorso di Villa Betania: aggredisce vigilante e sfonda porta a calci: 0 A Napoli i carabinieri della stazione del quartiere Barra sono intervenuti ieri sera, intorno alle 23, ... quindi si scagliava contro il vigilante e poi colpiva la porta d'ingresso con un calcio, ...

Calcio, Calzone a Napoli: incontro con De Laurentiis e poi in campo. In arrivo anche Hamsik Vedremo: Dopo l'allenamento a Castel Volturno, Calzona sarà poi al Maradona per la sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli, alle 19.30. Il Napoli sta intanto procedendo per chiudere la firma del ...