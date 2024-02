Napoli | i tre fratellini che hanno incendiato una giostra | «Il più piccolo ha tre anni»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tre fratelli di 11, 8 e 3dato alle fiamme alcune cartacce con un accendino in un parco finendo per bruciare una giostrina. Sfuggiti al controllo della madre,colpito in un parco comunale nella città di Sant’Anastasia, in provincia di. Le immagini dei sistemi di videosorveglianzaconsentito di scoprire i tre piccoli. La madre è stata segnalata dai carabinieri all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato. Leggi anche: Matteo Ridolfi, il 14enne che ha salvato la vita a un uomo grazie a un telefilm Altavilla Milicia, il racconto della strage: le torture con l’attizzatoio e il phon, le sevizie al bambino e il «demone in casa» Il carro di Carnevale che trolla Chiara Ferragni: pensati libera… dalle manette – Il video L'articolo proviene da Open.